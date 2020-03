MARK CHARLES, CANDIDATO INDEPENDIENTE INDÍGENA A LA PRESIDENCIA DE LOS EE.UU

En estos momentos en Estados Unidos hay una gran tensión sobre la polarización en el proceso electoral, lo que además propicia la invisibilización del único candidato independiente indígena a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Hay un apagón informativo sobre los actos de campaña, los fines y el programa de gobierno que propone Mark Charles.

Gracias al generoso aporte del Native Organizers Alliance podemos acceder a las propuestas de Mark Charles, que habla sobre la urgente necesidad de atender la crisis climática y cómo encontrar equilibrios, no únicamente a través de soluciones económicas, sino reencontrando el equilibrio de la relación con la Madre Naturaleza.

El próximo 4 de marzo, también se realizará en Chicago un debate presidencial llamado “Free & Equal Elections” con otros 19 candidatos a la presidencia a los que no se les permite estar en la boleta por fuera del sistema bipartidista de Demócratas y Republicanos.

“Yá’ át’ ééh. Mark Charles yinishyé”, dice Mark cuando se presenta. “Tsin bikee dine’é nishłí. Dóó tó’aheedlíinii bá shíshchíín. Tsin bikee’ dine’é dashicheii. Dóó tódích’ íi’ nii dashinálí”.

Lo cual pasa a explicar así “Hola. Mi nombre es Mark Charles. En la cultura Diné, cuando uno se presenta, siempre debe decir los cuatro clanes. Somos gente matrilineal, así que nuestra identidad viene de la madre de nuestra madre. Mi abuela materna es ciudadana americana con herencia Holandesa, así que yo digo, tsin bikee’ dine’, lo que se traduce como “la Gente del Zapato de Madera”. Mi abuela paterna es del Pueblo Water Flows Together. La abuela de mi abuelo es también del clan del Zapato de Madera y el abuelo de mi abuelo es del clan Bitter Water, uno de los clanes originales de nuestra gente Dine (o Navajo)”.

Mark Charles tiene un programa de gobierno, una propuesta diferente a la de los otros candidatos, incluso con estudios estadísticos sobre cómo, solo con los votos de las comunidades nativo americanas a lo largo del país, podría incluir su candidatura y aspirar seriamente a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica.

Defiende la Soberanía Tribal. Habla de la necesidad de establecer un proceso de Reconciliación Nacional en los Estados Unidos, para hablar de la colonización, del genocidio y comenzar a cerrar las heridas de ese proceso. Expresa la necesidad de brindar calidad jurídica vinculante a los tratados firmados entre los Estados Unidos y los Pueblos Indígenas, para que sean incorporados a la legalidad nacional. Dice que los Pueblos Indígenas merecen respeto y dejar de ser tratados como víctimas y pasar a ser sujetos de derecho y de la historia misma.

En Awasqa no pretendemos avalar la candidatura de Mark Charles a la presidencia, lo que queremos es que se conozca que hay un candidato independiente, indígena, con una propuesta diferente de nación. A continuación, compartimos un vídeo del Foro Presidencial Nativo Americano, organizado por Four Directions, National Congress of American Indians y Nevada Tribal Nations, en el que el candidato es cuestionado por integrantes de diversas naciones indígenas sobre sus propuestas de gobierno. Está traducido con subtítulos en español, vale la pena verlo.

* Publicado originalmente en Mark Charles