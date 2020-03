Pueblos indígenas hacen llamado de emergencia al gobierno

“Como dirigentes provinciales decimos a las comunidades que procuren el cuidado y la higiene personal y que se evite la aglomeración de personas. Además, pedimos a los comuneros que no abandonen ni sus hogares y comunidades. Son los líderes de los gobiernos comunitarios que han salido a la ciudad para dotarse de alimentos. Así se abastece a las tiendas comunales para que las diferentes familias pueden adquirir alimentos como sal, azúcar o aceite, sin tener que salir de la comunidad. Afortunadamente la mayoría en las comunidades de Chimborazo tienen sus huertos familiares con granos para cosechar o granos guardados.

Actualmente nos estamos articulando con el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE), aunque la presencia del gobierno provincial no ha sido tan visible. Las autoridades indígenas están coordinando con el COE cantonal y el Ministerio de Salud Pública para que se desinfecte los puestos de salud que están dentro de las comunidades, ya que allí llegan atenderse niños y adultos mayores. Como siempre, los comuneros están al cuidado de los adultos mayores, pero por la situación actual están más alertas que en otros momentos. Además de haber suspendido las ferias están circulando carros con altavoces, informando acerca de los protocolos sobre personas que llegan de otros lugares—especialmente de la costa—y que se pidió que se comuniquen inmediatamente con el centro de salud. Así queremos prevenir cualquier contagio con el COVID-19”.

Carmen Tiupul, Confederación de Organizaciones y Movimientos Indígenas de Chimborazo

El autoaislamiento, que se ve actualmente a lo largo del país, es un derecho de las 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas del Ecuador. En el artículo 57, numeral 9 de la Constitución dice de que “se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas […] los derechos colectivos […] a conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral”. En otras palabras, las comunidades tienen la posibilidad de cerrar sus fronteras territoriales, aunque no estén marcadas y vigiladas como en el caso del Estado Central. “Eso no significa que el Estado no puede ingresar”, explica la abogada Mariana Yumbay, “pero tiene que respetar a las autoridades territoriales de los respectivos pueblos y comunidades. No pueden ingresar así no más”.