Los libros del fin del mundo. Por Laura Penagos Peña

En tiempos de pandemia, cuando todos los esfuerzos están encaminados en pensarnos y re-pensarnos el ahora y el después de una peste que no sabemos en qué desencadenará; es importante plantearnos diversos escenarios. Sobre esto se han escrito numerosos artículos científicos, políticos, económicos. etc., en donde se indica que esto será irremediable y catastrófico.

Desde la parte científica se afirma que, con las respectivas precauciones la enfermedad será más llevadera y que; este virus no representa la muerte, pero la realidad nos apunta a que en algún momento todas y todos, resultaremos positivo para Covid- 19. Ante esta instancia, el desafío consiste en evitar un mayor número de personas contagiadas desde ya, para salvar del colapso mundial al sistema de salud.

Pero éste artículo no pretende teorizar sobre el particular, sino lo que esto ha desencadenado, pensarnos el peor de los escenarios, el fin de lo que hasta hoy conocemos como la vida humana en el planeta tierra. En épocas de cuarentena -donde a quince o más días para algunos- el desespero empieza a apoderarse de las personas y los videos caseros, charlas de Skype, mensajes de WhatsApp, etc., no son suficientes para palear la realidad del encierro.

Carlos Fuentes escribió una novela que tituló “La Muerte de Artemio Cruz”, en donde el personaje principal al regresar de un viaje de negocios en la ciudad de Hermosillo, sufre un ataque gástrico irremediable que lo condena a esperar la muerte desde su mansión. Toda la vida de crueldad y corrupción de este hombre pasa por su mente, mientras su cuerpo se va descomponiendo. Esta referencia nos remite a nuestra realidad, si nuestra vida pasara frente a nuestros ojos, ¿qué sería lo que más recordaríamos?

La literatura aporta todo tipo de elementos, permitiendo que como humanidad nos sintamos reflejados, ya que en ella hallamos: memoria, historia, política; además de amores, desengaños, etc. Y es precisamente en esa vía que las preguntas que nos invaden en medio de un escenario apocalíptico como el actual son: ¿cuál sería el listado de textos que hubiera querido leer, si realmente éste fuera el fin?, ¿qué libros -marcaron mi existencia- hicieron que haber vivido en este mundo, realmente valiera la pena? Puede que falten o sobren textos -siempre faltarán- pero desde lo personal, me aviento a elaborar el siguiente listado:

El Decamerón, Giovanni Boccacio

Para empezar, me referiré a una obra escrita entre los años 1351 y 1353, en el marco de una situación similar, una pandemia de peste que asoló al viejo continente. A modo de colección de cuentos, Giovanni Boccacio presentó sus historias narradas en la voz de unos personajes que tocaron temas como: amor, ingenio, erotismo, fortuna, virtud, pasión, sensualidad, etc.

La obra contiene 100 cuentos, narrados por 10 personas (siete mujeres y tres hombres), quienes buscando desesperadamente huir de Florencia – Italia, región azotada por la peste Bucólica, encontraron en una aldea el lugar propicio para resguardar sus vidas y, mientras el tiempo transcurría, para intentar sobrellevar la situación cada uno de esas mujeres y hombres, debieron contar una historia. La crítica literaria realizó una estructura para referir a las temáticas narradas en el libro de la siguiente manera:

En la primera parte los cuentos giraron alrededor del juego, la fortuna, la suerte y el azar; el hombre descrito en su mayoría relacionaba a un “Judas” o traidor. En la segunda y tercera parte, se retoma el juego y la suerte como temática central de las narraciones, haciendo especial énfasis en la mercantilización, todo se compra, todo se vende, todo se oferta.

Las historias narradas en la cuarta parte relacionan a los protagonistas con el amor, aunque todas las historias finalizan en tragedias, en su quinta parte la situación varía, pues pese a continuar hablando sobre el amor, los finales son felices y satisfactorios. En la sexta, séptima y octava part se invita al lector a la reflexión, mediante la risa, la picardía y el ingenio.

En la novena parte, los personajes descritos en las diversas narraciones tienen la oportunidad de transformar sus vidas, en la capacidad de la humanidad para convertir lo simple y rutinario en algo maravilloso e importante. En la última parte, el décimo capítulo, aparece un personaje nuevo, María, quien transforma las historias, pues los jóvenes replantean la esencia humana y su capacidad para purgar sus culpas, para ello todas las historias tienen un tinte religioso, ya que se enfatiza en que la humanidad ha sido creada a imagen y semejanza de Dios.

Este texto se torna vital dado la situación actual, podría decir de existen muchas otras obras que hablan sobre pandemias o pestes, tales como La Peste de Albert Camus o el mismo José Saramago de manera más reciente, con su Ensayo sobre la Ceguera; pero incluir a Boccacio con su Decamerón, nos llena de esperanza, muchos de sus cuentos están cargados de jocosidad, además se convierten en una buena excusa para reunirnos y reencontrarnos a través de historias, que nos permitan pensar que avecina un mejor porvenir. (Libro)

La Metamorfosis, Franz Kafka

La Metamorfosis fue publicada por primera vez en 1915, narra la historia de Gregorio Samsa, quien al despertar una mañana se descubre convertido en un escarabajo. Este relato ha suscitado todo tipo de reflexiones, una de ellas refiere a la alegoría de un hombre que se ve enfrentado ante un escenario de pugna, ante un mundo moderno que oprime y elimina; otros tantos señalan que, la animalidad del personaje no es más que el anuncio ante el advenimiento del fascismo.

Esta novela corta está dividida en tres partes, donde se inicia con el despertar del protagonista convertido en un escarabajo. La tragedia no sólo se centra en la transformación en sí misma, sino en que éste hombre representa el sustento económico de su familia. Al inicio el protagonista no tiene claro lo que sucede, puesto que tuvo un sueño intranquilo, pero con el transcurrir de las horas va descubriendo su nueva realidad: cuatro patas, un extraño abdomen, un caparazón que cubre su espalda y su mandíbula; no obstante, la real preocupación de éste hombre es justificar su nueva condición en su trabajo.

En la segunda parte, la familia se ve abocada a enfrentar la nueva situación y como todos los personajes de Kafka, es el padre el primero en mostrar desprecio, mientras que su consentida hermana Grete, se apiada de él y decide alimentarlo y cuidarlo, pero con el tiempo, empieza aburrirse de la limpieza.

En la tercera y última parte, la situación empieza a complicarse aún más, dado que el dinero empieza a escasear, por lo que la familia decide tomar medidas: recorta gastos, recorta la jornada laboral de la criada, asumen nuevos inquilinos, situación que se torna conflictiva, pues los nuevos habitantes son muy obsesivos con la limpieza y la familia a toda costa, intenta mantener en secreto la nueva condición de Gregorio.

El desenlace de la novela se marcará cuando la familia tome finalmente una decisión ante la nueva condición de Gregorio Samsa, sumado a lo que él mismo decida para su vida. Incluir a Kafka en este listado, no sólo representa justicia ante su magnífica obra, sino que nos equipara a la animalidad del protagonista. En este momento somos aquel escarabajo y la peste puede ser entendida con el advenimiento de ¿qué tipo de era? (Libro)

Una cuestión personal, Kenzaburo Oe

Con esta novela, el autor japonés fue consagrado como uno de los grandes de las letras en el mundo. Una cuestión personal narra la historia de Bird, un joven profesor de inglés quien se enfrenta a una situación agobiante, su esposa da a luz a un monstruoso bebé, quien desde el inicio es condenado a muerte o a una vida vegetativa.

Esta situación sumerge al protagonista en una bruma de sentimientos en medio del contexto de un Japón contemporáneo. Mientras asimila su realidad, éste recuerda a su vieja compañera de universidad, Himiko, quien por tres días y tres noches se sumergen en un momento de alcohol, divagaciones, sexo, etc. La humillación y vergüenza que siente Bird ante la enfermedad de su hijo, lo dividen entre dos dilemas, ¿debe aceptar su destino, afrontar ante la gente la “monstruosidad” de su hijo, renunciar a sus sueños y afrontar la carga que implicaría una vida así? o por el contrario ¿debe desentenderse de la situación y provocar un desenlace fatal?

Son los dilemas planteados por esta novela, los que me empujaron a incluirla en este listado, acá el bebé monstruo son cada uno de nuestras acciones, es esta cuarentena los tres días que Bird requirió para plantear el nuevo rumbo, servirá para replantear el trascurso de nuestras vidas ¿cómo resolveremos el paso a seguir, de no ser un número más de los miles que ya han muerto por la pandemia, esa forma de repensar nuestra humanidad no será más que una cuestión personal? (Libro)

La Señora Dalloway, Virginia Woolf

Esta maravillosa obra contribuye a la prodigiosa narrativa de Virginia Woolf, autora referente para las letras mundiales. Esta historia comienza con Clarissa Dalloway, quien emprende un recorrido por toda la ciudad de Londres, para ultimar los detalles de un gran banquete que se llevará a cabo en su casa en horas de la noche. En medio de ese deambular por la ciudad reflexiona sobra su vida, en especial sobre el matrimonio, su decisión de casarse con Richard Dalloway; llegando a cuestionarse porque no lo hizo con Peter Waslh.

Mientras Clarissa atraviesa Londres, al otro lado el veterano de guerra Septimus Warren Smith -quien peleó en la primera Guerra Mundial-, que sufría estrés post- traumático, por la muerte de su amigo Evans. Un día en compañía de su esposa, la italiana Lucrezia, esta percibe que el antiguo enamorado de Clarissa, Peter Waslh, los está observando.

Las alucinaciones de Septimus son cada vez mayores y todas están relacionadas con su amigo Evans, lo que ocasionó que sea recluido en un hospital psiquiátrico, por lo que decide quitarse la vida saltando desde una ventana.

Al llegar la noche, la fiesta pone a volar los pensamientos de Clarissa todos ellos que han rondado su cabeza a lo largo del día. En medio de este evento llega un rumor, que habla de la muerte de un hombre, acto que ella admira y asume como un esfuerzo por conservar la pureza de su felicidad.

Este texto narrado en un día, giran en torno a los preparativos de una fiesta, tiempo que necesita el mundo para develar grandes misterios o platear múltiples interrogantes. Muchos críticos literarios han señalado que esta novela es la respuesta al complejo y extenso Ulises de Joyce, por lo que una autora como Virginia Woolf se explica por sí misma y se incluye en cualquier listado de textos por leer y releer. (Libro)

La maravillosa vida breve de Óscar Wao, Junot Díaz:

Esta obra es considerada como unas de las grandes novelas del siglo XXI escrita en inglés. Inicia con la descripción de una maldición dominicana denominada fukú, cuyo origen remite directamente a Cristóbal Colón. La novela narra la historia de la familia Cabral que, venida a menos decide establecerse en EEUU, luego de la dictadura en República Dominicana, en el contexto de Rafael Leónidas Trujillo. El personaje principal de esta novela es Óscar, un niño que con el tiempo se transforma en un nerd, gordo y torpe cuando de mujeres se trata y adicto a los juegos de azar, los cómics de superhéroes y a la literatura fantástica.

Todo lo que representa Óscar, es lo contrario al imaginario del hombre dominicano, al narrar su mal vivir en todos sus años de vida. Junto a Óscar se van desplegando diversos personajes con voces propias y vidas particulares. La figura de la madre Belicia Cabral; Lola, hermana de Óscar; Doctor Abelard, quien intenta defender a toda costa a su hermana de los acosos y “bajas paciones” del dictador y, Yunior; novio de la hermana de Óscar y quien además cumple la función de ser una especie de narrador omnisciente.

Junot Díaz retoma el tema del dictador latinoamericano, narrativa iniciada por Valle Inclán con su Tirano Banderas, en la que devela los crímenes del dictador Trujillo, el racismo, odio, etc., pero en medio de ese contexto, los personajes están en la constante búsqueda del amor y la felicidad. Sueños de la humanidad y que, en Óscar representan más que sufrimientos, son aspectos maravillosamente sufridos. Inmersos en el sistema capitalista, ya no es necesario establecer dictaduras de mil años, el mercado oprime, crea sufrimientos y esclavitud. Este libro nos permite pensar en maravillosa vida breve de la humanidad, por ello hace parte importante de este listado. (Libro)

El Pozo, Juan Carlos Onetti

Corría el año de 1939, cuando el mundo de las letras conoció sobre el intelectual Eladio Linacero, antihéroe latinoamericano, quien luchaba incansablemente por salir del tedio a través de la ficción. Esta narración parte de un sueño en Canadá, como mecanismo de escape para construir su realidad.

Este libro fue publicado por el autor uruguayo Juan Carlos Onetti, quien inicia su narración a partir de la necesidad que genera un personaje como Eladio Linacero, al contar su vida, ad portas de cumplir los cuarenta años, en medio de la noche, en un cuarto de vecindad que comparte con Lázaro, un obrero, militante del Partido Comunista, al que además desprecia.

En este relato, el protagonista narra toda su vida, su etapa de periodista, su divorcio, sus encuentros ocasionales con las mujeres que inicia con el sueño de la Cabaña, una historia que luego se ficciona y que es el punto de partida de su narración. Todos los eventos transcurridos en su vida son un elemento fundamental para que Linacero vaya descendiendo en el Pozo de su interioridad. Todo lo que tiene como humano ha desaparecido, sólo en medio de la noche, atento y sin comprender, termina su narración, sugiriendo que aún existe esperanza. Esta novela corta interroga, sienta los cimientos de las bases de una sociedad, que como dicen los teóricos, debe ser distinta, una sociedad que debe construir esperanza.

La literatura de Onetti es sin lugar a dudas, uno de los referentes de las letras hispanoamericanas, quien nos sumerge en un mundo de reflexiones y que se torna vital, para este momento donde la vida misma está siendo puesta en entre dicho.

En la casa de las siete Mujeres, Leticia Wierzchowski

Esta es una novela de época que narra los horrores de la guerra y la larga espera de las mujeres por sus hombres. De nuevo el encierro y la espera marcan este listado. Leticia Wierzchowski publicó esta novela en el año 2004, luego de leer y releer los diarios que encontró en su estancia, pertenecieron a Manuela de Paula Ferreira, personaje que el mundo conoció como la “novia de Garibaldí”.

La novela narra un periodo de la historia de Brasil, durante la Revolución Farroupilha –Revolución de los Harapientos- en Río Grade del Sur. Son siete Mujeres, familiares del General Bento Gonçalves da Silva, quienes intentan resguardarse en de todos los peligros en una estancia de los horrores de la guerra.

A esta hacienda familiar llega el revolucionario Italia Guiseppe Garibaldi, procedente de su nación para apoyar la revolución. Mientras preparaba barco y reclutaba nuevos combatientes para el ejército, sostiene un tórrido romance con Manuela, quien documenta todo lo ocurrido; asimismo, describe los eventos de la guerra: los amores, desengaños, frustraciones y demás situaciones. Incluyo esta novela porque amo el personaje de Manuela y su eterno enamoramiento, puede ser que en este confinamiento yo tenga la esperanza de un amor, así como el de ella sintió, tan puro como la misma Pampa.

La Vorágine, José Eustasio Rivera

Las letras colombianas no serían lo mismo sin la figura de José Eustasio Rivera, quien con su obra cumbre La Vorágine narró los desgarradores sucesos acontecidos con la llamada “fiebre del caucho” desde la particularidad de dos personas: Arturo y Alicia, un poeta y una joven mujer “volada” de su casa, una denuncia de aquello que el estado y la sociedad de la época invisibilizaron.

Coinciden en el mundo de los encuentros y desencuentros: él, un poeta pobre, culto y mujeriego; ella, una joven desesperada. No es gratis que las primeras líneas de ésta obra inicien así: “Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia”.

Luego de conocer la historia, Arturo y Fidel deciden acompañar a Clemente Silva a buscar los huesos de su hijo, Lucianito. En medio de la búsqueda Clemente narra los horrores a los que son sometidos los caucheros, los eventos terribles acaecidos en las barracas, lugares en los que conviven los caucheros; así llegan al lugar más espeluznante que pueda conocer cualquier ser humano, dirigido por la Madona, Zoraida Ayram, una mujer sin piedad.

Finalmente, Arturo y Fidel junto a las mujeres emprenden camino, pero el parto de Alicia se adelanta y da a luz a un niño de siete meses. En medio de un miedo inminente al contagio de lepra, el grupo huye hacia lo más profundo de la selva. Arturo, en medio de la travesía, redacta unos manuscritos que son enviados al cónsul de Colombia en Manaos, no sin antes advertir que el grupo se ha internado en lo más profundo de la selva: “Ni rastro de ellos. ¡Los devoró la Selva!”.

La voracidad y desenfreno del ser humano hacia la naturaleza han ocasionado catástrofes, experiencias históricas que, parece que no son aprendidas. El listado lo finalizó con una obra literaria, que más que una novela, es una denuncia, una proclama a la dignidad y un llamado desesperado a la sociedad para modificar sus modos. (Libro)

***

Este listado puede ser interminable, incluso cuestionado por hacer mención a sólo dos mujeres, pero me resulta imposible reseñar la monumentalidad de autoras como: Emily Dickinson, Alejandra Pizarnik, Ida Vitali, Alfonsina Storni, etc. Recientemente la revista colombiana Arcadia realizó una edición especial en la cual reseña la obra de cien mujeres en América que, fueron excluidas del Boom Latinoamericano, mujeres que ando en proceso de reconocimiento. A la fecha leo a Marvel Moreno, invisibilizada por su ex marido que, incluso ocultó su última novela, “El Tiempo de las Amazonas”, novela biográfica, en la que Plinio Apuleyo Mendoza es expuesto en toda su miseria, leerla ahora mismo es un acto de justicia.

Actualmente pienso que, si la vida no termina para mí en este instante, no habré alcanzado a leer o leer lo que quería, pero si hay segundas oportunidades; serán las mujeres, las lecturas de mí prioridad.

*Licenciada en Lengua Castellana Universidad Surcolombiana, Neiva- Huila (Colombia), Magíster en estudios de la Cultura Universidad Andina Simón Bolívar (Quito- Ecuador). Actualmente trabaja en temas de infancia y juventud en Instituto Distrital para la Protección de la NIñez y la Juventud – IDIPRON- (Bogotá- Colombia).