Historia del Ateneo de Quito. Por Luis Rivadeneira Játiva

En 1890, existió en Quito un pequeño Ateneo, que lo formó Juan León Mera, con sus amigos Julio Castro, Roberto Espinosa, Carlos León, Manuel Casares y Leónidas Pallares. En una velada artística, se hizo la instalación pública del Ateneo de Quito y se nombró miembro honorario al presidente Antonio Flores Jijón, el 2 de abril de 1891. Se le conoció, también, como el Ateneo de Mera, al igual que el Ateneo de Olmedo, en Guayaquil.

Así lo reseña la publicación El Censor del 24 de diciembre de 1890. “El jueves por la noche, se reunieron los iniciadores del Ateneo con el objeto de discutir los Estatutos de la Sociedad formulados por la Comisión compuesta de los señores Dr. Juan León Mera, Dr. Julio Castro, Dr. Roberto Espinosa y Dr. Leónidas Pallares Arteta. Con ligeras modificaciones fueron aprobados dichos Estatutos y se comisionó a los señores Vicente Pallares Peñafiel, Carlos M. León y Manuel M. Casares para que presenten un proyecto de Reglamento, que deberá discutir en la próxima junta del jueves 18 del presente”.

Un año después el Ateneo estaba listo y fue presido por Antonio Flores “El Ateneo de Quito, que me honro en presidir, en atención a la reconocida ilustración de V.E. y a sus nobles tendencias a favorecer el estudio de las ciencias, letras y artes en nuestra patria, ha nombrado a V.E. miembro honorario de dicha asociación. Me complazco en ponerlo en conocimiento de V.E., y esperando que no rehusará esta manifestación que del aprecio de sus merecimientos hace el Ateneo me suscribo de V.E.” Atto. y S.S. Juan León Mera”.

Según la historia de la cultura ecuatoriana, el año 1891 fue la partida de El Ateneo de Quito, cuyo primer presidente fue don Juan León Mera Martínez. “Tiempo ha, decía Espinosa que cuatro amigos, digo mal, cuatro hermanos, solemos reunirnos, sin que nunca faltase ninguno, todos los jueves por la noche», para leer por turno composiciones literarias y para charlas y discusiones sobre asuntos de cultura. Esos amigos eran Vázquez y Espinosa, el doctor Carlos R. Tobar y don Quintiliano Sánchez. Ese grupo inicial se aumentó luego con don Carlos M. León y don Vicente Pallares Peñafiel y por iniciativa de estos dos últimos jóvenes se organizó El Ateneo, de Quito, cuya instalación solemne se llevó a cabo el 2 de abril de 1891 con una velada memorable. Ante un público selecto y con asistencia del Presidente de la República, intervinieron con sus discursos don Juan León Mera, Presidente de la Entidad; el doctor Julio Castro, Vicepresidente; don Miguel Valverde, Secretario de la Sección de Ciencias Naturales, Físicas, Médicas y Matemáticas y el señor Leónidas Pallares Arteta, miembro de la sección de Literatura y Bellas Artes. La parte musical estuvo a cargo del maestro Aparicio Córdoba y de las señoritas Victoria Villagómez, Genoveva Zaldumbide y Rosa Elvira Tola”.

Ciento veintinueve años después, la Casa Mera donde funcionó el Ateneo de Quito abrirá sus puertas al público este 2020. La Casa ubicada en la calle Rocafuerte Oe3-65 del centro histórico de la capital es un proyecto privado, del arquitecto Kelvin Aguirre.

* Escritor, educador y abogado, docente universitario e investigador, editor y gestor cultural. Miembro del Ateneo Ecuatoriano y de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores. Miembro de la Asociación Americana de Juristas y del directorio de la Asociación de Imbabureños Residentes en Quito. Miembro Correspondiente, de la Casa de la Cultura, Núcleo de Imbabura.