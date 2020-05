Universidades Privadas: paraísos fiscales, salida de divisas y deuda tributaria

Jonathan Báez Valencia Tomado de: Unidad de Análisis y Estudios de Coyuntura (UCE)

En los últimos días los recortes presupuestarios a los salarios a las Universidades Públicas desencadenó una serie de protestas por su restitución, ya que afecta el funcionamiento para la formación de personas de escasos recursos que ven en lo pública la posibilidad de mejorar su bienestar y, al mismo tiempo, aportar a la sociedad con su trabajo, como por ejemplo los miles de servidores de la salud, formados y formadas en las aulas de estas universidades que luchan por sostener vidas.

El resultado de los que defienden una orden neoliberal de mercado y que lo privado debe prevalecer ante todo ha dado una respuesta que devela un odio visceral no solo a las Universidades sino a lo público. En consecuencia, se ha cuestionado que los docentes universitarios ganan demasiado, incluso se encuentra circulando una tabla con los salarios obtenidos por los rectores. De esa manera, se trata de un ataque a lo público que tiene como fin último que la lógica de mercado se imponga en todos los espacios de la vida. Así, no se cuestiona cuánto ganan las élites empresariales en los Grupos Económicos.[1] Y tampoco se preguntan sobre lo que ocurre con aquellos Grupos Económicos con universidades privadas, mismas de los que salen los voceros más apologéticos del recorte y del ajuste; sus prácticas perniciosas al tener nexos con paraísos fiscales, sociedades en los Panamá Papers, sus salidas de divisas a estos territorios. En efecto, este análisis permite observar estas variables en 2017 última actualización de la base de Grupos Económicos y que no se tiene certeza de las razones de su no publicación.

En la tabla 1 se observa que en 2017 existen 5 Grupos Económicos con universidades privadas. De estas todas tienen sociedades integrantes ya sea en paraísos fiscales o Panamá Papers o ambas, solo una no tiene nexos en estos territorios: El Grupo Económico Universidad San Francisco. No obstante, ocupa el puesto más alto de salida de divisas hacia paraísos fiscales en comparación a los Grupos Económicos con universidades y el puesto 82 de 228 en el ranking general de salida de divisas de Grupos Económicos hacia paraísos fiscales con un como se observa en la tabla 2.

En conjunto se observa que a 2017 estos Grupos Económicos con universidades tienen un total de USD 830 millones en activos, sus ingresos alcanzaron los USD 375 millones, se generó un impuesto a la renta por casi USD 4 millones, lo que equivale a tan solo el 1,06%. Sacaron divisas por USD 40 millones. De estas, USD 725 mil fueron a paraísos fiscales. Y, finalmente, en ese mismo año tienen una deuda tributaria[2] que alcanza casi los USD 25 millones.

Tabla 1. Grupos Económicos con universidades en Ecuador 2017

Fuente: SRI

Elaboración: Unidad de Análisis y Estudios de Coyuntura

Tabla 2. Ranking 224 de salida de divisas de Grupos Económicos en Ecuador con universidades 2017

Fuente: SRI

Elaboración: Unidad de Análisis y Estudios de Coyuntura

Con esta evidencia empírica se observa que las críticas a las Universidades Públicas están por demás, así como la rampante persecución del recorte al presupuesto de las mismas. De tal forma que el gobierno debería centrarse en luchar contra los paraísos fiscales que son mecanismos utilizados para evadir y eludir impuestos (Zucman, 2015). Estos Grupos Económicos con universidades -al igual que ciertos personajes en espacios políticos que tienden a generar opiniones a favor de la educación pero que contradictoriamente se oponen a que se graven a los paraísos fiscales e incluso los tienen- a pagar las deudas tributarias si todavía las mantienen porque de los fondos recaudados vía impuestos se alimentan no solo la Educación Pública sino todo el Estado para realizar sus actividades, entre ellas las de salvar vidas con el sistema de salud y educar a los profesionales que se preparan para salvarlas, así como los otros profesionales que procuraran un bienestar mejor para el conjunto de la población a partir de las enseñanzas de profesores, trabajadores de la educación.

