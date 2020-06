Atención periodistas: “hay que bajarle al longo alzado del Yunda”

Por Húgo, el búho

Quienes financiamos a canales, radios y portales digitales, solicitamos de la manera más comedida que se pongan urgentemente en campaña de desprestigio contra ese tal “Loro Homero”. Tenerle de alcalde es ya una vergüenza, ¿se imaginan que -con su popularidad- pretenda lanzarse de candidato a la Presidencia? ¿Un casi indio de Presidente? ¿Se dan cuenta del papelón internacional? Van a pensar que todos los ecuatorianos somos como él: “runas”.

Así que, por favor, a esos periodistas siempre ágiles para el desprestigio de lo que no nos conviene, pónganse atentos. Aprovechemos el escándalo en el que están involucrados algunos de sus panas para darle con todo. ¿Cómo va a ser justo que alguien que juega ecuavolley esté dos pasos adelante de nosotros? Se lo considera uno de los mejores alcaldes del continente en su gestión de la pandemia, ustedes saben. Hasta colerín nos causa ese señor cada que aparece en los medios.

A ver pelagatos. Con ese artículo: “la cofradía del volley está hundiendo a Yunda”, se nos puso altanero y respondió con un tuit alegrón. Toda la carne al asador, José. Vos y tus Pallares deben esforzarse más. ¿Quieren más financiamiento? Entonces, más descrédito, más críticas; si hace falta rumores o diatribas, hágale. ¿Qué pasa, pues, José? Ni pareces fan del Uribe.

¿Dónde están los de La Posta? ¿Cómo que no quieren más pauta, parece? Flojos les veo con el descrédito al longo ése. Ustedes que son expertos en difamar y en diálogos racistas de primer orden, no se nos queden atrás. No puede ser que los Pelagatos les lleven ventaja. ¡Pauta! ¿Sí oyeron? Esa es la palabra mágica que les despierta las neuronas y la bocaza. Ya saben, que les salga algo así como lo de octubre; ¿cómo era? Indio encontrado, indio preso. Pues ahora: longo alcalde, longo a juicio. Y así presionamos a la Fiscal para que le ponga grillete y se olvide de ser candidato en su vida.

¿Y Teleamazonas? Verás Janeth, no en vano eres una de nuestras preferidas. Vos tampoco tienes empacho de decir lo que te sale del estómago. No se te olvide que el Loro Homero era correísta. Y a vos cuando te nombran a Correa te transformas en “la Llorona”. Eso necesitamos, que vos y tus compañeros de canal armen toda una telenovela del caso Yunda y su corrupción innata. Así, como vos sabes: invitando a expertos, siempre blancos y ojos claros para que no queden dudas. Por ejemplo, al Roque Sevilla; él sí nos representa como alcalde. Dale cámara las veces que quiera. De una ya preséntenle como alcalde de Tumbaco. Y entrevistas furibundas a unos cuantos Bernardos Abad y Guarderas, que se nos subleven en el Consejo Metropolitano y listo. Ah, y a presionar para que el semáforo verde sea hoy: a producir, el Covid se va solito.

Para completar el combo. No podían faltar mis Oquendos, Veras y Roseros. Ustedes ya son duchos en armar opinión pública a nuestro favor. Recuerden que negocios son negocios. Y nuestra billetera vale más que un 20% para ganar elecciones. Todos unidos en esta empresa hasta que caiga. Nos merecemos otro alcalde, urgente; aunque sea un nuevo Rodas: medio bruto, chumín, un desastre de administrador, pero de buena cuna, eso sí.

No somos racistas, pero no queremos y no nos da la gana de tener un alcalde no blanco. Ese señor no representa el linaje y la estirpe de los quiteños de bien. Confiamos en ustedes: tres ras por el periodismo con pauta para el pueblo…