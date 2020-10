Cuarentenas, pobreza y control político

Por Jaime Chuchuca Serrano

Un tema altamente controversial durante la pandemia han sido las cuarentenas. Solo después de casi un año de haberse aplicado indiscriminadamente, (algunos países tuvieron 5 meses de confinamiento seguidos o más), David Nabarro, encargado europeo de la Organización Mundial de la Salud, indica: “en la Organización Mundial de la Salud no abogamos por las cuarentenas como el principal medio de control de este virus”, debido a que “demasiadas restricciones dañan los medios de subsistencia de las personas y provocan resentimiento”. Igualmente, sostiene que la disponen “para reorganizar, reagrupar y reequilibrar sus recursos, y para proteger a los trabajadores de la salud que están agotados. Pero, en general, preferimos no hacerlo”.

Ante semejante declaración, obviamente, surgen varias preguntas: ¿Por qué esperaron casi un año para decir que no es el principal medio de control?, ¿si las cuarentenas servían para “reorganizar o reequilibrar” los recursos, no era necesaria en países que no lo hicieron?, ¿las cuarentenas no minimizan temporalmente el contagio, causando rebrotes a futuro por la pobreza y vulnerabilidad que generan?

Las cuarentenas tienen mejores efectos en lugares donde el Estado se ocupa de solucionar los problemas alimentarios, seguridad social, salud y educación de la gente. Al contrario, los Estados con modelos neoliberales generan mayor desigualdad social, disminución de los salarios, precarización laboral, despidos, deserción escolar, enriquecimiento de la salud privada, y aprovechan los estados de excepción y otras prohibiciones para controlar política, conductual y militarmente a los pueblos.

Es totalmente ilógico que cuando se tiene el número más bajo de contagios se confine a la gente, incluso sana, y cuando se encuentran los picos más elevados se bajan todas las restricciones. Sin embargo, eso sucede en nuestros países. ¿Hay (o hubo) objetivos gubernamentales de crear pobreza, vulnerar a la población y causar disciplina psicológico-política para radicalizar los modelos autoritarios en lugar del control viral?

*Jaime Chuchuca Serrano es abogado, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales. Investigador social y docente en Sociología. Doctorando en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional del Cuyo.