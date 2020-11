¿Qué pasó en Bolivia?

Por Atawallpa Oviedo Freire*

Voy a empezar por el final, por la rueda de prensa brindada por el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, y el presidente del MICC, Leonidas Iza, en la cual, particularmente Iza retó a debatir a sus contrincantes o adversarios al interior del movimiento indígena y de la izquierda en general: sí el movimiento indígena era o no de izquierda socialista-comunista. Y él inscribiéndose en esta última concepción.

Debate que también se da en Bolivia, entre el ala de Evo-Linera que tienen la misma visión socialista, y Choquehuanca que lidera el ala del suma qamaña o vivir bien o de la “revolución del equilibrio” en sus propias palabras. David Choquehuanca durante 10 años defendió y se batió al interior del MAS por girar al gobierno hacia ese lado, pero a la final Evo le sacó del gobierno. Y luego, tampoco quiso que sea candidato ni para vicepresidente peor para presidente, pero como amenazaron con formar otro partido, aceptaron darles la vicepresidencia. En su discurso de posesión Choquehuanca dio una conferencia sobre filosofía andina y Buen Vivir, afirmando o ratificando su posición al interior del gobierno, del MAS, de Bolivia y del mundo. Y lo mismo sucedió en Ecuador, la disputa entre el ala socialista de Vargas-Iza y la de Yaku del buen vivir, ganando este último, como igual Choquehuanca en Bolivia.

Efectivamente, éste es el debate al interior del movimiento indígena y de la izquierda en general. El socialismo-comunismo en sus variantes identitaria, comunitaria o indígena, y que tiene como matriz al pensamiento eurocéntrico de izquierda; o, la matriz andina, ancestral, autóctona, milenaria, que fuera reivindicada y perfilada en el Buen vivir. Dejemos claro, que las diferencias entre los promotores del capitalismo y los del socialismo-comunismo son básicamente diferencias de clase, pues, ambos comparten los mismos presupuestos conceptuales sobre la realidad, la naturaleza, la ciencia, la cultura, la sociedad. Y el Buen vivir se desmarca de todo ello, al manejar otros principios, valores y categorías.

Estoy de acuerdo con Iza, en que hay dos posturas básicas o generales a debatir, y yo me inscribo en el andarivel contrario al de Iza, pero no lo veo como antagónico o excluyente sino como complementario, es decir, como la parte opuesta que permite encontrar la armonía de complementarios, principio base del mundo andino. Diferente a la visión de lucha de clases como lo ve la izquierda socialista-comunista, línea que siguen Iza y Vargas con ciertas variantes, como los demás que estuvieron en Bolivia (y que los vi personalmente en el mismo grupo) a los correistas-morenistas de Cholango, Churuchumbi y otros 6 más que conformaban la delegación ecuatoriana, y que al menos estuvieron juntos en la ceremonia de la cual fui testigo en La Paz.

Y esto explica por qué fueron ellos invitados, es decir, los amigos o simpatizantes de Evo y no los críticos a Evo, que no necesariamente es al MAS, pues como he explicado anteriormente el ala de Choquehuanca representa otra posición al interior del partido, y ahora en el gobierno. Incluso, ya se verá cómo avanzan estas diferencias, pues ni Arce ni Choquehuanca no hicieron ninguna referencia en su investidura a Evo ni fueron a su recibimiento en Chimoré, es más, Arce marco distancia diciendo que no estará en el gobierno.

Entonces, hay dos lecturas y posiciones, sobre los principios ideológicos del movimiento indígena y sobre lo que sucede en Bolivia y Ecuador. Iza se alinea con Evo, personaje controversial, que genera admiración y rechazo al interior del MAS y del movimiento indígena. Iza en la rueda de prensa habló de que un sector del movimiento indígena ecuatoriano alabó el golpe de estado contra Evo, y que es lo que repiten también los progresistas, lo cual es TOTALMENTE falso. Lo que se criticó es el fraude, el cual fue proclamado por la OEA y que avaló la Unión Europea, sin que hasta ahora se haya demostrado que no hubo fraude. Es más, ahora militantes del MAS están cuestionando a Adriana Salvatierra el por qué renunció a su puesto de presidenta del Senado, pues era a ella a quién le correspondía sustituir a Morales, y ante su renuncia vino la asunción de la segunda vicepresidenta del senado que era Janiñe Añez. Tanto es así, que ahora varios diputados del MAS amenazan con expulsarla y hasta seguirle juicio por no haberse quedado para que asuma la presidencia de Bolivia. Por tanto, si ella no renunciaba, ella hubiera sido la presidenta y no hubiera subido Añez, siguiendo el MAS en el gobierno.

Entonces, acepto el reto de Iza de debatir, y esperaría que todos lo hagan pues, es algo fundamental y esto marca muchas cosas. Evidentemente, nosotros cuestionamos a la izquierda eurocéntrica, colonizada, institucional, positivista, objetivista, extractivista, marxista (joven). El viejo Marx, pocos años antes de morir se dio cuenta de que no era necesario fortificar el capitalismo para crear el proletariado ni pasar por el socialismo, sino fortificar el milenario sistema de comunas de Europa. Y yo también creo lo mismo, que eso había que hacerlo, y que ahora hay que hacer en todo el mundo, especialmente donde sobreviven, y el recrearlas en donde desaparecieron. Y eso no es construir el comunismo del que hablaba el joven Marx a sus 30 años, sino el ancestral y milenario de cada región del planeta, en una versión más profunda o en un nivel superior. Entonces, el comunismo no es el Buen Vivir, ambos representan una oposición complementaria. Esto también lo han entendido los zapatistas, el Partido Komunista Kurdo, y muchos otros.

Iza dice que Dolores Cacuango fue comunista y que ellos siguen su ejemplo. Fue del partido comunista porque no había Pachakutik y comunista porque todavía no se manifestaba el Buen vivir como neo-paradigma. Justamente Pachakutik surge para no estar a la cola de este partido ni de la izquierda, sino para caminar por sí mismos. Entonces, no cabe hacer extrapolaciones temporales, pues son momentos históricos diferentes. Como tampoco a Mariategui, quien tuvo una visión de acuerdo a su situación y tiempo. Éste es el problema de las posiciones dogmáticas de no mirar los procesos históricos de cada tiempo. El sempiterno dogmatismo de la izquierda ortodoxa les hace seguir al pie de la letra a Marx y Lenin, y los tienen de cabecera como decía Linera cuando estaba de vicepresidente.

Entonces, el debate es, entre quienes quieren un socialismo comunitario como dice Evo-Linera o en palabras de Iza un comunismo indoamericano; o un Buen Vivir como propone Choquehuanca, Yaku Pérez, y otros. Detrás de cada uno de estos membretes, hay postulados, categorías y variables, que en algunos casos resultan unifícales y en otros son totalmente antagónicos. Personalmente, he escrito tres libros para explicar estas diferencias, y por qué mi opción por el Buen vivir y por qué mi apoyo a Yaku. Lo que no me hace enemigo de Iza ni de Vargas sino interlocutores desde la armonía de complementarios del mundo andino, y no adversarios o contradictores como dice Iza y su visión de lucha de clases del mundo eurocentrista. Entonces, aceptamos el reto de debatir, entre el Movimiento al Buen vivir Global al cual pertenezco y las otras organizaciones. Ojalá, el resto se pronuncien.

En definitiva, lo que ví y sentí en Bolivia, es que Vargas e Iza, tienen críticas y cuestionamientos al correísmo, pero tienen mucho más críticas y cuestionamientos a Yaku y demás. Están más cerca de Evo y lejos de Choquehuanca. Es decir, están más cerca de los progresistas que de los que valorizamos al Buen vivir. Y por ello, sus posturas y actitudes.

*Atawallpa Oviedo Freire es escritor, periodista y filósofo nacido en Ecuador.