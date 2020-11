Estado violador: penalización del aborto por violación

Por Mónica Mancero*

La violencia contra mujeres y niñas violadas, proveniente tanto de los violadores directos como del Estado que las somete, es inconcebible e inaguantable.

¿Por qué es responsabilidad del Estado? Decir que el Estado es el responsable suena algo abstracto; eso es precisamente lo que caracteriza a la violencia estructural que padecemos las mujeres, que aparentemente no hay culpables visibles, porque ¿quién es el Estado? no hay nada más abstracto que el Estado, como diría Abrams, el Estado es la máscara.

Entonces ¿por qué el Estado es el violador?, porque encarna el poder de la ley, creada y ratificada por su monopolio de ejercer violencia; un poder patriarcal, conservador y religioso que determina que las mujeres violadas no deban abortar en el país; que las castiga con prisión y que no da ninguna posibilidad de atención de salud pública para que estas niñas y adolescentes violadas aborten con seguridad, como debería hacerlo.

El movimiento de mujeres, por enésima vez, vuelve a hacer una solicitud pacífica, en derecho, siguiendo todos los procedimientos legales disponibles para que sea despenalizado el aborto por violación, en este caso a la Corte Constitucional, pero el Estado casi siempre es de oídos sordos frente a las demandas de las mujeres.

¿Qué esperan? ¿Que las mujeres nos expresemos por medios violentos? como todos sabemos, la gran revolución feminista que se ha generado en estas últimas décadas en el mundo ha sido pacífica, y eso en sí mismo constituye toda una novedad luego del acumulado de violencia desplegado por hombres en innumerables guerras y revoluciones que, en muchos casos, lograron muy poco, Sin embargo, la situación de injusticia y de clamor de las niñas y adolescentes victimizadas por el Estado es tal, que las mujeres podemos acabar perdiendo la paciencia.

Es vergonzoso que en el país estemos en este nivel de demanda, para apenas despenalizar el aborto por algo tan básico como la violación, cuando muchas legislaciones latinoamericanas tienen incluida esa causal. En nuestra legislación hay una apertura a las mujeres con discapacidad mental y, al respecto, esto nos dice el Boletín de Prensa de las organizaciones que llevan el caso ante la Corte Constitucional.

“Si mujeres con discapacidad mental pueden acceder a un aborto porque no consintieron una relación sexual que es violación, las mujeres que no viven con una discapacidad tampoco (consintieron), las primeras puedan abortar sin ser criminalizadas y las segundas no. Parir producto de un crimen como es la violación es violencia estatal, ¿Por qué todas las mujeres, sin discriminar a nadie, no cuentan con el derecho de decidir si quieren finalizar con seguridad y legalmente ese embarazo o continuarlo?”

–Boletín de Prensa, organizaciones de mujeres