Carta de estudiantes UDLA al canciller VIP

Por Hugo el búho

¡Qué vergüenza! ¡Qué indignación! Ya somos centro de muchas críticas, no solo porque nos ven como negocio y no como centro académico; además ciertos personajes que salen de aquí han sido nefastos en este gobierno, como el ministro Zevallos, entre otros. Y encima usted, usted que se dice ético, que como Canciller debería ser un ejemplo para la juventud UDLA, usted se ha vacunado con otro grupo de privilegiados. ¡Qué vergüenza!

Pero no entendemos. Explíquese. Usted siempre ha dicho que lo público es nefasto; que se debe achicar el Estado, que lo privado siempre será mejor. ¿Y ahora se vacuna con fondos públicos, en silencio y saltándose la ética y la decencia? Alguna vez le escuché decir que no hay que hacer trampa en los exámenes, que -como dice su amigo Oswaldo Hurtado- el país nunca progresará cuando la viveza criolla se imponga. Y resulta que usted, sí, usted se ha convertido en un tramposo de alto calado. ¡Qué vergüenza!

Usted decía que el ex presidente Hurtado era un referente moral del país. Y el muy sabido, el muy vivo criollo se vacunó. Igual que usted. Otro oportunista VIP. ¿Y nos mandó a leer sus libros? Hoy mismo los empaco y los dejo tirados en cualquier sucursal de CREO. ¿Qué carajos nos enseñó en clase? Y usted nos recomienda votar por su otro amigo, el banquero Lasso. ¿Vio cómo su asesor político, Durán Barba y su hermano también se han vacunado? ¡Esos son sus amigos! ¡Qué vergüenza!

Ahora hasta los amigos se me ríen en la cara. Si alguien hace trampa en lo cotidiano me dicen con sorna: hiciste larreátrampa. Y en las pruebas virtuales, si alguien es descubierto copiando o se evidencia su deshonestidad intelectual, se defiende así: no es viveza criolla, es ética larreateguista. ¿Se da cuenta señor Canciller lo que ha provocado? ¿Va pedir la baja? ¿Se va a retirar de la UDLA? ¿O le importa un bledo lo que digan de usted y de esta universidad? ¿Se va a justificar? ¿Va a seguir siendo amigo de Oswaldo Hurtado? ¿Igual votará por Lasso? ¡Qué vergüenza!

Nos despedimos de usted, con los más altos sentimientos de oportunismo, viveza criolla y ética de libre mercado.

✍🏽 Alumnos UDLA

Fotografía Principal: página web http://www.udla.edu.ec

Gráficos vacunados: Portal La Posta.