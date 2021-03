Naturaleza, economía y subversión epistémica para la transición

[1] En varios planteamientos heterodoxos la interpretación dada a la Naturaleza a ratos no difiere mucho de la interpretación ortodoxa. Por ejemplo, en los modelos post-keynesianos de crecimiento económico -capitalista- el papel del mundo natural es muy cercano al asignado por los modelos ortodoxos. [2] Solo a manera de ejemplo piénsese en la apropiación y mercantilización de grandes territorios conseguidas en la Edad Media en Europa, aspecto que fue útil en la consolidación del feudalismo (y que incluso tuvo su versión en el mundo colonial y hasta post-colonial, como sucedía en aquellos casos donde no solo se vendía la tierra sino incluso a los “siervos” -o “indios” en Nuestra América- que venían “atados” a ésta). [3] Cabe recordar que el propio Aristóteles consideraba como designio de la Naturaleza la distinción entre esclavos y amos, distinción que -con variantes- sería usada como justificativo para defender la existencia de grandes mercados de venta de esclavos tanto en la antigua Roma como en los tiempos de la colonización europea (y que, ya con el mero justificativo de acumular capital, penosamente todavía existen). [4] Un aporte muy importante en esta discusión es el libro de Eduardo Gudynas (2016); Los Derechos de la Naturaleza – Respuestas y aportes desde la ecología política, Abya- Yala, Quito. [5] Ver el artículo de Arturo Escobar (2012): “Más allá del desarrollo: postdesarrollo y transiciones hacia el pluriverso”, Revista de Antropología Social, vol21, pp.23-62. [6] “Ciencias” que, para colmo, implícitamente poseen elementos y valores neocoloniales. [7] Para una revisión histórica del concepto de progreso se recomienda el artículo de Robert Nisbet (1979): “The idea of Progress”, Literature of Liberty, vol.2, no.1, pp.7-37. [8] Paradójicamente, el mismo Bacon diría en su Novum Organum que el dominio de la Naturaleza solo se alcanzaría al seguir “sus leyes”. Esto deja ver que la concepción de Bacon sobre la Naturaleza es más compleja de lo que se podría pensar a priori. [9] Ver el artículo de John Bellamy Foster (2016): “Nature”, en K. Fritch, C. O’Connor y AK Thompson (eds.), Keywords for radicals: The Contested Vocabulary of Late-Capitalist Struggle, AK Press, pp.208-213. [10] Sobre el vínculo entre Dios y Naturaleza en Spinoza se recomienda el artículo de Carlos Fraenkel (2006): “Maimonides’ God andSpinoza’s Deus sive Natura”, Journal of the History of Philosophy, vol.44, no.2, pp.169-215. [11] Para algunas reflexiones de Spinoza sobre la Naturaleza y cómo tales reflexiones contribuyen a la Ecología Profunda, se recomienda el artículo de Gal Kober (2013): “For they do not agree in Nature: Spinoza and Deep Ecology”, Ethics and the Environment, vol.18, no.1, pp.43-65. [12] Para un seguimiento detallado de las diferentes nociones de Naturaleza en el pensamiento económico se recomienda el artículo de Earl Gammon (2010): “Nature as adversary: the rise of modern economic conceptions of nature”, Economy and Society, vol.39, no.2, pp.218-246. [13] Ver el artículo de Frank Egerton (2007): “A History of the Ecological Sciences, Part 23: Linnaeus and the Economy of Nature”, Bulletin Ecological Society of America, vol.88, no.1, pp.72-88. [14] Para una discusión sobre los inicios de la economía política y su deformación en “ciencia económica” se recomienda el artículo de Alberto Acosta y John Cajas Guijarro (2018): “De las “ciencias económicas” a la post-economía. Reflexiones sobre el sin-rumbo de la economía”, Ecuador Debate, no.103, pp.37-59. Igualmente se recomienda el artículo de Amitava Dutt (2018): “From political economy to economics and back again?” en P. Ray, R. Sarkar y A. Sen (eds): Economics, Management and Sustainability. Essays in Honor of Anup Sinha, Springer, pp.27-52. [15] Ver el artículo de Alberto Acosta (2019); Construcción constituyente de los Derechos de la Naturaleza – Repasando una historia con mucho futuro (mimeo). [16] Ver el libro de Ulrich Grober (2013): Die Entdeckung der Nachhaltigkeit – Kulturgeschichte eines Bregriffs, Oekom Verlag, München. [17] Ver el libro de Margaret Schabas (2005): The Natural Origins of Economics. Londres: university of Chicago Press. [18] Cabe mencionar que la propia palabra “fisiocracia” (acuñada por Nicolas Baudeau) significa “gobierno de la Naturaleza” (ver Schabas, 2005, p.45), o mencionar que uno de los textos económicos de Quesnay titulado Essai phisique sur l’oeconomie animale (1736) hace referencia explícita a un “Autor de la Naturaleza” y a sus “leyes universales” (Ibid., p.46). [19] Esta frase al parecer habría sido sugerida inicialmente por Jean Baptiste Colbert (1681) y luego sería popularizada -aparte de Quenay- por Vincent de Gournay [20] Para una reflexión sobre algunas interpretaciones y críticas a Quesnay se recomienda el artículo de Gustav Schachter (1991): “Francoi Quesnay: Interpreters and Critics Revisited”, American Journal of Economics and Sociology, vol.50, no.3, pp.313-322. [21] Ver el artículo de Patrick Frierson (2006): “Adam Smith and the possibility of sympathy with nature”, Pacific Philosophical Quarterly, vol.87, no.4, pp.442-480. [22] Para una revisión de los diferentes usos que Smith dio al término “Naturaleza” en su obra -identificándose hasta siete usos diferentes- se recomienda el libro de Charles Griswold (1998): Adam Smith and the virtues of the Enlightenment. Cambridge: Cambridge University Press, pp.314-17. [23] Sobre un potencial desarrollo etapista en Adam Smith ver el artículo de Joe Bell (1992): “Adam Smith’s theory of economic development: “Of the natural progress of opulence””, Journal of Economics and Finance, vol.16, no.1, pp.137-145. [24] La lista de trabajos sobre este fantasma es enorme. A modo de muestra mencionamos apenas un par de textos: Aníbal Quijano (2000); “El fantasma del desarrollo en América Latina”, en Alberto Acosta (compilador), El desarrollo en la globalización – El resto de América Latina, Nueva Sociedad e ILDIS, Caracas; Escobar, Arturo (2010); Una minga para el postdesarrollo – Lugar, medio ambiente y movimientos sociales en las transformaciones globales, Programa Democracia y Transformación Global, Unidad de Postgrado, Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima; Pablo Mella (2015); Ética del posdesarrollo, Instituto Filosófico Pedro F. Bonó Santo Domingo.

[25] Para un estudio detallado de la concepción de Malthus sobre la Naturaleza se puede ver el artículo de Christian Bekcer, Malte Faber, Kirsten Hertel y Reiner Manstetten (2005): “Malthus vs. Wordsworth: Perspectives on humankind, nature and economy. A contribution to the history and the foundations of ecological economics”, Ecological Economics, vol.53, no.3, pp.299-310.

[26] Es en este sentido que Malthus propuso su conocida intuición de que la población crece en términos geométricos, mientras que los alimentos solo lo hacen en términos aritméticos. Por cierto, la contradicción entre poblacional y recursos naturales para Malthus no solo afectaba a la especie humana, sino que -en cierta forma- afectaría a todas las especies de plantas y animales (ver Schabas, 2005, p.107).

[27] Otro pensador que pondría énfasis en el papel de la Naturaleza en la manufactura, indicando incluso que dicho papel sería más importante que en la agricultura, fue el pensador clásico John Ramsey McCulloch en Los principios de la economía política (1863) (ver Schabas, 2005, p.122).

[28] Ver el libro de Nathaniel Wolloch (2017): Nature in the history of economic thought. How natural resources became an economic concept. Nueva York: Routledge.

[29] Jean-Baptiste Say también destacaría la importancia del cultivo de los recursos naturales incluso para sostener el progreso histórico de la civilización (Wolloch, 2016, p.96).

[30] Mill, John Stuart (1848). Principles of Political Economy with Some of Their Applications to Social Philosophy University of Toronto Press.

[31] Entre las referencias a tener en cuenta para entender la perspectiva de Marx sobre la Naturaleza está el libro de Paul Burkett (1999): Marx and Nature: A red and green perspective. Nueva York: Palgrave. Igualmente cabe citar a John Bellamy Foster (2000): Marx’s Ecology: Materialism and Nature. Nueva York: Monthly Review Press. Buena parte del análisis de Marx presentado en este artículo se sustenta en el libro de Kohei Saito (2017): Karl Marx’s Ecosocialism: Capital, Nature and the Unfinished Critique of Political Economy. Nueva York: Monthly Review Press.