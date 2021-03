SÁTIRA| Urgente: Asociación de Bancos Privados chantajea a Presidente Moreno

Por Hugo, el búho

Gracias a un “topo” (periodista infiltrado conocido con el alias de Charlie Wiski) -quien estuvo trabajando en la Asociación de Bancos Privados del Ecuador desde hace dos años- este medio pudo tener acceso a un documento que los banqueros le enviaron -en calidad de extremadamente reservado- al presidente Moreno. A continuación, reproducimos su contenido. Advertimos que el texto puede herir susceptibilidades, sobre todo, si los lectores de este documento vivieron el feriado bancario y sus familiares tuvieron que emigrar.

Lenín. Hemos esperado con mucha paciencia que la ley que nos interesa sea aprobada en la Asamblea. Te hemos protegido de tus adversarios. Tu gobierno se ha sostenido gracias a que no hemos bajado el pulgar como acostumbramos. Sin embargo, el tiempo se termina. Ese Defensor del Pueblo, única pieza del ajedrez que no pudimos manipular, ya te puso en jaque, a ti y a algunos de tus cercanos. Si no se aprueba el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la “Defensa de la Dolarización”, te dejaremos a tu suerte. Estás advertido. Ya sabes que con nosotros no hay juegos.

Ya hemos tenido acercamientos con Guillermo y su bloque, con Jaime, Litardo y algunos asambleístas cercanos. Nos han asegurado que la reforma monetaria pasará. Pero hay muchos que se resisten por época de elecciones. Te advertimos, Lenín: si esa ley no pasa, olvídate de nosotros y mucha suerte con lo que vendrá después si no gana nuestro candidato.

Haz todo lo posible porque tus amigos de la prensa, que son muchos, hagan aparecer la ley como lo mejor que le puede pasar al país. La gente se asusta cuando hay amenazas para el dólar. Pero hay muchos que se han dado cuenta de la trampa y han evidenciado que nuestro interés es adueñarnos del Banco Central y que el Estado se haga cargo de nuestros pasivos, para que éstos se registren en el pasivo del Banco Central, y que sean respaldados por las reservas internacionales. Siempre hay amargados y resentidos sociales izquierdosos que no dejan que, los que saben, se hagan cargo de las cuentas del país.

Están corriendo la voz que se viene un segundo feriado bancario. No es así. Bueno, así sea, nosotros no arriesgaremos nuestro capital. En lugar de hablar de millones de expulsados por el feriado bancario, deberían hablar de nuevas oportunidades que encontraron en Europa. Y otra cosa, esa vaina de la Economía Popular y Solidaria debe estar en nuestras manos. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito no tienen derecho a existir en un país tan pequeño; para eso están los grandes bancos.

Esa reforma monetaria que lleva adelante nuestro hombre de la banca, Mauricio Pozo, debe salir sí o sí. ¿Estás escuchando, Lenín? ¿Te quedó claro? Vemos con furia que algunos de tus asambleístas se andan haciendo los exquisitos. ¡Cuidado! Ofréceles lo que sea a quienes se nieguen: hospitales, aduanas, ministerios, lo que sea. No es tiempo de andar con sentimentalismos, así sea en tiempos de pandemia.

Una vez que se apruebe esa reforma monetaria, ya ni siquiera importa quién gane las elecciones. Con que el Banco Central sea nuestro, el resto es pelea de pesos pluma. Aquí en confianza: nuestro sueño húmedo hecho realidad.

¡Presidente, quedas advertido!

FOTOGRAFÍA: Archivo Público de la Presidencia de la República