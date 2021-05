FOTORREPORTAJE| De los cuatro años perdidos a un nuevo inicio

📷 Fotografías y texto: J. Ramírez

Las medidas económicas del ex presidente, Lenín Moreno, dejaron una serie de inconformidades y evidenciaron sus prioridades: cuando el país estaba en plena emergencia sanitaria, el gobierno nacional pagó por adelantado 936 millones de dólares a los acreedores de los bonos global; el 28 de agosto cerró un préstamo de 6.500 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), endeudando al país a niveles catastróficos. Al mismo tiempo, aumentaba la precarización laboral, que se abre como opción ante la falta de oportunidades y mandaba a la calle a centenas de trabajadores de diferentes áreas del Estado, incluidos médicos, docentes y comunicadores. Si a los ecuatorianos nos fue mal, pregúntese Ud. cómo les va a las familias migrantes.

Ahora asumió la Presidencia del Ecuador, Guillermo Lasso, ex ministro de Economía del Jamil Mahuad, ¿cuál será la dirección económica que dará al país? En su discurso, no dio mayores pistas –como se esperaba–; durante la campaña, sí. ¿Cuáles serán sus prioridades en lo social, económico y político? ¿Cómo hará frente a una deuda externa altísima y a los efectos de un mal manejo de una pandemia? ¿Cómo hará para plantear un proyecto de país en el que nos integremos todas y todos?

1.- Cristian Salinas, periodista, trabajó durante once años en la Radio Nacional del Ecuador. Durante las protestas de octubre de 2019, en su programa radial cuestionó al gobierno de Moreno por las lesiones oculares que sufrieron algunas personas en el marco de la violencia. Luego de que en cuentas troll aparecieran datos falsos de su vida privada, fue despedido.

2. Cristian no es parte formal de la Asociación de Ciegos de Pichincha pero acude casi diario para conversar con sus amigos y ayudarles con algunas tareas. Desde que fue despedido de la radio, durante el gobierno del primer Presidente con una discapacidad, no ha encontrado trabajo con facilidad. Menciona que ha sido fichado en algunas instituciones, espera que la promesa de Lasso de que se “acabó la persecución” sea un hecho práctico.

3.- Parte de la vida diaria de Cristian es enfrentarse con obstáculos debido a su ceguera. Ahora, espera que el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis) se fortalezca o, por lo menos, mantenga las políticas públicas, porque durante el gobierno de Moreno, el primer Presidente con una discapacidad, el presupuesto se redujo a la mitad.

4.- El Hospital del Sur Enrique Garcés cuenta con un pasillo de personas internadas por covid-19. Desde adentro se siente que las medidas sanitarias han sido dispares, sin seguimiento y lógica y ha incrementado los contagios de coronavirus, lo que ha saturado el hospital durante un año.

5.- Ángel Escobar fue ingresado al hospital por coronavirus. Debido a su gravedad y avance de la enfermedad debió haber sido trasladado inmediatamente a terapia intensiva, sin embargo permaneció varias horas en la sala de emergencias donde no hay el equipo ni oxígeno ni el equipo necesario para su recuperación. A pesar de su edad, ha logrado sobrevivir a la etapa más crítica de la covid-19. Sus familiares aún no consiguen un tanque de oxígeno para que pueda recuperarse y le den el alta del nosocomio.

6.- Pese a los confinamientos de los últimos fines de semana, conseguir una cama en una Unidad de Cuidados Intensivos sigue siendo una pesadilla para las familias, sobre todo en Quito. Al poco espacio se suma la desarticulación hospitalaria cada vez más evidente fruto de la despreocupación por el sector. El caos hospitalario no solo tiene relación con la falta de insumos en los hospitales, también hay mucha corrupción.

7.- La joven doctora Lucía Molina acompaña al señor Julio Carchi, él ha mostrado mejoría en su salud, pero tiene miedo, se siente frágil, y le pide a Lucía que no lo deje morir. La calidad de humana que tienen las y los doctores juega un papel crucial en la recuperación de los pacientes.

8. Las personas de escasos recursos no pueden pagar un hospital, tratamiento médico y consultas. Hoy en día, quienes no consiguen una cama en el sistema público entran en un sistema perverso de endeudamiento con los bancos y cooperativas para salvar una vida. Muchos no tendrán opción de curarse y solo esperarán que su situación no empeore.

9. Durante las protestas de octubre de 2019, la población indígena fue una de las más afectadas. Rocío Gómez fue parte de las protestas, pero no desde la primera línea si no tras bambalinas, donde el cuidado fue esencial para sostener la lucha, ella fue parte de las personas cuidadoras de niños, mientras sus papás salían a combatir a la policía. Rocío es productora audiovisual y su sensibilidad la transmite en los cortos documentales que ella y la comunidad Kitu Kara producen.

10. En las protestas en contra de las recetas del FMI, el barrio de Rocío se organizó para manifestarse en la Av. Occidental, una de las más grandes de Quito. Cuando los vecinos de su barrio, San Enrique de Velasco, bajaron a la avenida de forma pacífica, se encontraron con un grupo de habitantes de las urbanizaciones de clase media alta que les esperaban con bates para agredirlos, debido a que las protestas habían sido criminalizadas a través del control mediático del Estado.

11. El Ecuador está sumergido en una crisis económica, así como el resto del mundo, una situación en la que los migrantes, en su mayoría venezolanos y colombianos, se enfrentan con más dificultades al desempleo, la hostilidad y la xenofobia. Son la mano barata del país, la mayoría se emplea en trabajos precarizados e informales, fuera de cualquier política pública que funcione para esta población.

12.- Han migrado históricamente desde Colombia y, recientemente, desde Venezuela. Las y los migrantes de estas nacionalidades se enfrentan a estigmas remarcados desde los medios de comunicación y desde quien ejerció el poder. La mayoría tiene trabajos informales y no hay una política pública que se cuestione y que considere integrarlos en la construcción de un proyecto nacional.

📷 J. Ramirez, fotógrafo explorador de la vida y la luz. Residente en Ecuador desde hace varios años.